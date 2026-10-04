Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 octombrie Data actualizării: 04.10.2026 11:29 Data publicării: 04.10.2026 11:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1957 - Primul satelit pe orbita 2006 - Dezvaluirile Wikileaks 1958 - Zbor peste Atlantic Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori” Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie Pâinea de 60 de dolari din New York Cetățean albanez, atacat de doi bărbați la Târgu Jiu: a fost lovit cu mânerul unui pistol. Agresorii, căutați de polițiști Incendiu puternic în Slatina. Locuință cuprinsă de flăcări: trei oameni, printre care un copil, au ajuns la spital Clasa politică, între negocieri pentru guvern și anticipate. Fost vicepremier: Mentalitatea unora e de tipul „Ce am eu de câștigat?” Doi jurnaliști au fost loviți de o mașină în timpul unei transmiuni despre o alunecare de teren Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert Momentul în care un bărbat îi amenință cu cuțitul pe polițiști, în Capitală. Agenții au scos armele din dotare 1957 - Primul satelit pe orbitaURSS punea pe orbită primul satelit al planetei - Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg. Două transmițătoare din interior dădeau către Pământ 3 bipuri pe secundă. Lansarea Sputnik și bipurile sale, care se auzeau în toată lumea, au impresionat și au șocat în egală măsură. Așa a început cursa spațială între SUA și Uniunea Sovietică.O lună mai târziu, URSS a trimis în spațiu, cu Sputnik 2, pe Laika, prima ființă pe orbita terestră. Dar SUA au câștigat cursa spațială când au pus un om pe Lună.2006 - Dezvaluirile WikileaksJulian Assange și câțiva colaboratori au înregistrat pagina „Wikileaks.org”. Era o cale prin care documentele secrete obținute de ei să ajungă mai repede în presă. În 2010, Wikileaks a dat lovitura. A publicat documente legate de războaiele din Irak și Afganistan, dar și scrisori diplomatice. A izbucnit un scandal global uriaș.Sursa documentelor a fost Chelsea Manning, analist în cadrul Armatei SUA. Manning a fost condamnată. Assange a fost eliberat după un acord cu SUA.1958 - Zbor peste AtlanticÎncep să decoleze primele zboruri comerciale peste Atlantic cu avioane cu reacție. O aeronavă Comet 4 a unei companii britanice a decolat de la Londra la 9:55.Zborul până la New York a durat 10 ore și 20 de minute. În aceeași zi, tot un avion Comet 4 al aceleiași companii a zburat de la New York la Londra în 6 ore și 12 minute.A fost începutul unei noi epoci pentru zborurile de pasageri. Trecerea Atlanticului a devenit rutină. Ruta New York - Londra e una dintre cele mai importante din lume. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui... 2 Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să... 3 USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru... 4 CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie... 5 Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...