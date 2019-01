Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu dă vina pe părinți pentru fondul clasei

Părinţii sunt de vină pentru că în şcoli încă se strâng bani pentru fondul clasei. Este declaratia ministrului Educaţiei la Digi24. Ecaterina Andronescu mai spune că astfel de acţiuni sunt ilegale şi că învăţătorii şi profesorii nu au voie, prin lege, să se implice. Iar părinţii ar trebui învăţaţi să facă proiecte pentru şcoli.

Chestiunea a fondului clasei, multi parinti o vad ca pe o forma de presiune. Legala nu este. Daca parintii strang bani, aduc mult mai multa imagine negativa scolii, nimanui nu ii convine sa ii scoata din buzunar sa ii puna intr-un fond al clasei, mai bine sa invatam sa faca proiecte, este un ordin de ministru de ani de zile, poate ca intarim in lege

Profesorii au obligatia sa nu se amestece in asemenea resurse, parintii vin in intampinare cu o imagine nefericita, nu este o idee buna, a declarat Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu.