Peste 50 de lebede, vedete pe litoral

Imagini deosebite pe litoral, în mijlocul iernii. Zeci de lebede şi-au găsit cuibul în Eforie Sud, acolo unde se adăpostesc în anotimpul rece și au parte de hrană din belșug. Zilnic, oamenii vin să le admire și să le dea mâncare. Nu doar cei care locuiesc în Eforie fac acest lucru, ci și cei din localitățile vecine.

Încă de dimineață, mai multe persoane au venit pe plajă pentru a hrăni lebedele. Păsările sunt obișnuite cu oamenii și se hrănesc chiar și din palmă.

Am venit să vedem și noi peisajul , că am tot văzut la televizor și am zis să le hrănim și noi, le-am dat pâine, a declarat un trecător.