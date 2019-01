Revelion| Ţinute sclipitoare şi machiaj excentric

Fiecare femeie îşi doreşte să fie strălucitoare de Revelion. De aceea, şi-a făcut timp, în ultimele zile, să meargă şi la saloanele de înfrumuseţare şi în magazinele de haine. Stiliştii sunt de acord că paietele nu pot lipsi la petrecerea din această noapte. Odată rezolvată problema rochiei de revelion, un singur detaliu mai rămâne de fixat. Machiaul trebuie să fie îndrăzneţ şi în ton cu ţinuta.

În noaptea dintre ani putem străluci mai mult ca oricând. Asta ne spun designerii. Tocmai de aceea ne recomanda paietele, sclipiciul și nuanțele cât mai aprinse.



Anul ăsta mai mult ca niciodată se poartă paietele, trendurile le dau influencerii, bloggerii și o să vedeți pe stradă mai mult ca oricând paiete.MUSCA Daca tinuta este mai finuță, trebuie să fie accesorizată, cercei supradimensionați, un colier, nu toate la un loc, un singur obiect vestimentar care să iasă în evidență. Iar dacă ținuta este din paiete accesoriile trebuie să fie minimaliste. În ceea ce privește încălțămintea o să spun mereu și o susțin, consider că o femeie ar trebui să fie elegantă în noaptea dintre ani în sandale, în niciun caz botine, bocanci, cizme, a spus Marilena Sianga, designer.

În magazine este forfotă în continuare. Doamnele și domnișoarele își aleg ținutele pe ultima sută de metri. Unele caută clasicul, altele o doză de strălucire.

Au mers foarte bine aceste rochii, cu paietele acestea extradimensionale, sunt mai mari, coloritul este si in funcție de lumina clubului, se vede strident si atrăgător, ca pret undeva la 1000 de lei, se mai poarta si jachetele acestea, ea ajunge undeva la 1400 de lei MUSCA Pentru o achiziție si o ținuta totala doamnele plătesc undeva la 2000-2500 de lei, 4000. Depinde, acum domnii suferă putin la buzunar dar doamna va arata impecabil pe lângă dansul, a declarat Anca Dascălu, manager magazin.

Dacă ținuta și accesoriile sunt pregătite cu siguranță, înainte de a le purta, doamnele și domnișoarele vor trece și pe la saloanele de înfrumusețare.



Purtăm fix ce ne place, nu este o regulă. Din ce am înțeles anul acesta ar fi make up ul excentric, cât mai mult sidef pe ochi și bineînțeles buzele conturate. Eu consider că ar trebui n funcție de vestimentație și bineînțeles după trăsăturile fiecăruia să adaptăm machiajul. Rep:Programări? Mai există vreun loc liber? - Sincer să vă spun nu mai am niciun loc liber, nu mai am niciun loc liber de ceva timp, a spus Andreea Carapcea, makeup artist.

Dacă ați uitat să vă faceți programare nu e cazul să vă faceți griji. Makeup artiștii spun că tutorialele de pe internet sunt o sursă bună de inspirație, iar unele machiaje sunt extrem de ușor de realizat.

