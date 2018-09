Asigurarea locuințelor, fãrã importanțã pentru unii

Inundațiile din aceasta vară nu i-au speriat pe români. La finele lunii august doar 1,68 milioane de locuințe aveau asigurări obligatorii, cu 2% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Partea proastă este că pe mulți propietari nu-i interesează acest aspect, deși locuiesc în zone cu risc ridicat de inundații. De exemplu, în Gătaia din Timiș, localitate lovită puternic de viituri în trecut, cei mai mulți dintre cei care și-au făcut asigurare la case sunt tineri. Pentru restul, polița obligatorie este neinteresantă.



Gheorghe Rataru s-a nãscut în Gãtaia, localitatea cu cel mai ridicat risc de inundații din Timiș. Bãrbatul povestește cã în 2005, casa i-a fost luatã de ape, iar el împreunã cu pãrinții și cei 10 frați au rãmas practic fãrã un acoperiș deasupra capului. Acum, Gheorghe are 30 de ani și își construiește propria locuințã, cãreia, spune el, îi va face asigurare.

"Ce sã zic...am avut casã destul de mare cu șurã, iar la inundații când au fost în 2005 atunci o parte din casã, mai mult de jumãtate a fost cãzutã. Dupã ce a cãzut am dat tot jos și am ales sã ridic altã casã. Îmi fac asigurare plus cã, casa este ridicatã foarte mult aici s-a bãgat foarte multã umpluturã" a declarat Gheorghe Rataru.



În funcție de casã o polițã obligatorie costã între 10 și 20 de euro, iar despãgubirea poate fi de la 10 mii la 20 de mii de euro. Imobilul este asigurat în caz de inundații, alunecãri de teren și cutremure.

"Ultima inundație care a afectat un numãr important de case a fost în iulie 2016 s-a revãrsat râul Bârzava în zona numitã Colonie a fost inundate în jur de 200 de gospodãrii. Cei care au avut casele asigurate au primit despãgubiri, iar cei care nu au avut s-au descurcat pe cheltuiala proprie. De ce oamenii nu-și asigurã casele? E o întrebare mai grea probabil cã din lipsã de informație și cred cã sunt cei mai mulți alții din lipsã de bani...deși asigurãrile pornesc de la 20 de euro în sus pânã la 40-50. Acum depinde și de asiguratori care se feresc sã facã asigurãri în zonele inundabile" a declarat Constantin Radovan - inspector Protecția Civilã, Primãria Gãtaia.



Numãrul polițelor obligatorii nu acoperã nici mãcar 20% din numãrul total al locuințelor din România. Cele mai multe locuințe asigurate sunt Transilvania (21%), București-Ilfov (19%) , în vreme ce în Bucovina, Maramureș, Crișana și Dobrogea procentul locuințelor asigurate nu depãșește 5 procente.

reporter: Laura Vieru/ operator: Adrian Ionescu

