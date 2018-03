Primarul Timișoarei, amendat de Poliție, după ce s-a autodenunțat pe Facebook

Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a fost amendat luni de Poliția Locală, după ce edilul a recunoscut, într-o postare pe Facebook, că a parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, în parcarea Spitalului Municipal, relatează Hotnews.

"Am greșit și-mi pare nespus de rău! Îmi cer scuze de la toate persoanele cu dizabilități locomotorii și le asigur și asigur pe toata lumea că am făcut-o total neintenționat! Astăzi am fost la Spitalul Municipal în vizită la prietenul meu, menestrelul de pe Alba Iulia, Vasile Alecsandri etc., Mircea Parasca, grav bolnav, proaspăt ieșit de la terapie intensivă după ce i s-a amputat un picior, din șold. Am fost cu mașina personală, Laguna 2, pe post de șofer și, de îndată ce am intrat în curte, portarul m-a îndrumat unde să parchez. Fiind atent la indicațiile lui, binevenite în spațiul restrâns în cauză și cu o mașină fără senzori (e fabricată în 2001, cumparată second hand), n-am observat că pe asfalt - asfalt parțial acoperit de zăpadă - era semnul de rezervare pentru persoane cu handicap. Evident, portarul nu mi-a spus nimic. Astfel, am ajuns să fac un lucru pe care nu l-aș fi facut, intenționat, niciodată! Acum, nu pot decât să-mi cer scuze, să cer inclusiv să fiu sancționat pentru greșeala făcută, conform legii!", a scris Nicolae Robu pe Facebook.

Ulterior, edilul a publicat și amenda pe care a primit-o de la Poliția Locală, în valoare de 580 de lei și 3 puncte de penalizare. În document, se menționează că „procesul verbal a fost întocmit urmare a autodenunțării d-lui Nicolae Robu pe Facebook".

Jurnaliștii timișoreni continuă protestul față de Nicolae Robu

Aproximativ 30 de jurnalişti din presa locală din Timişoara au continuat protestul faţă de primarul municipiului, Nicolae Robu (PNL), care a spus despre aceştia ca sunt ”paraziţi sociali” şi i-a comparat cu ”prostituatele”, părăsind sala de conferinţe de la Primăria Timişoara.

Cei aproximativ 30 de jurnalişti din Timişoara s-au prezentat la conferinţa de presă de marţi, de la Primăria Timişoara, însă, în momentul în care primarul Nicolae Robu a început să vorbească, jurnaliştii au părăsit sala de conferinţe, în semn de protest faţă de declaraţiile edilului din ultima perioadă.

”Este un gest fără precedent al presei din Timişoara, ne-am decis toţi să plecăm din conferinţa domnului primar, deoarece nu mai acceptăm limbajul suburban pe care îl foloseşte cu noi, nu mai acceptăm să fim acuzaţi că suntem în slujba vreunui partid fără nominalizări, fără ca domnul primar să vină cu dovezi în acest sens. Nu mai acceptăm bătaia de joc pe care domnul primar o face de câţiva ani încoace”, a declarat Bogdan Marta, redactor - şef Tion.ro, pentru News.ro.

”Acest protest înseamnă un gest de normalitate. Până la urmă jurnaliştii din Timişoara nu pot fi jigniţi la infinit de un personaj care pretinde că este profesor universitar doctor inginer, dar nu are un comportament de minim şapte ani de acasă. Este gestul jurnaliştilor de a încerca să îşi protejeze dreptul de a-şi face meseria aşa cum se cuvine, de a le fi respectat dreptul de adresa întrebări şi a critica persoanele publice, politicieni, reprezentanţi ai autorităţilor locale”, a declarat Dragoş Boţa, editor - şef Pressalert.ro, pentru News.ro.

Jurnaliştii din Timişoara au decis că timp de două săptămâni, numele primarului Nicolae Robu şi fotografii cu acesta nu vor mai apărea în presa locală, în semn de protest.

Cu toate că jurnaliştii au părăsit sala de conferinţe, Nicolae Robu a continuat să susţină conferinţa de presă.

Liderii instituţiilor media locale, editori şi corespondenţi din Timişoara au semnat o scrisoare de protest în cadrul căreia condamnă ferm atitudinea primarului municipiului, Nicolae Robu (PNL), faţă de jurnalişti, despre care a spus că sunt ”paraziţi sociali”, ”ultrapenibili” sau ”indivizi şi individe fără minte şi fără caracter, care, în loc să informeze, dezinformează şi calomniază".

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnaliştilor din presa locală, într-o conferinţă de presă, vineri, în care nu le-a permis să îi adreseze întrebări, că ”există mai multe variante de prostituţie, nu numai pe centuri”, după ce în cursul dimineţii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalişti "paraziţi sociali care trăiesc din taxă de protecţie şi taxă de asmuţire!”.