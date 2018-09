Despre alergia la ambrozie am vorbit la Vocile Banatului, un subiect de actualitate, an de an, pentru că sunt multe persoane care fac alergie la polenul acestei plante.

Am discutat despre tratamente, despre legi, despre măsuri pentru eradicarea acestei buruieni şi mai ales despre tratamente, despre demersurile care se fac la Timişoara, la OncoGen – Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului, pentru obţinerea unui vaccin contra alergiei la ambrozie.

Invitată în platoul Digi24 Timişoara – dr. Carmen Bunu-Panaitescu, medic primar alergolog, specializat în alergologie şi imunologie clinică.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,