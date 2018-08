Vocile Banatului | Atenţie de unde vă cumpăraţi vacanţa, ca să nu fiţi păcăliţi!

Despre ce reclamă timişorenii la Protecţia Consumatorilor am vorbit la Vocile Banatului. Şi, pentru că e perioada concediilor, am încercat să aflăm la ce ar trebui să fim atenţi atunci când plecăm în vacanţă, când apelăm la o agenţie de turism pentru a achiziţiona un sejur, ca să nu fim păcăliţi. Sau ce drepturi avem, ce putem face, în cazul în care nu beneficiem de serviciile pentru care am optat. Şi am vorbit şi despre ce alte lucruri se mai întâmplă vara aceasta – de exemplu, despre faptul că autorităţile închid locuri de joacă-problemă sau despre unităţile de alimentaţie publică unde sunt tot felul de nereguli care ne pot pune în pericol sănătatea.

În direct în platoul Digi24 cu Mihaela Ignat, comisar-șef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiș.

