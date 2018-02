Vocile Banatului | Codul Fiscal “corectat” – ajutoare de stat pentru IT-isti

Am vorbit la Vocile Banatului despre Revoluţia Fiscală, revoluţie care le-a adus salarii reduse unor categorii de angajaţi. Şi am discutat despre cei din domeniul IT şi despre noile măsuri de corectare, pentru protejarea veniturilor, adoptate de Guvern prin ordonanţă de urgenţă, în cazul lor, despre cum ar urma să funcţioneze schemele de compensare, dar şi despre ce discuţii a iscat în spaţiul public acordarea acestor ajutoare de stat.

Am încercat să aflăm cum au resimţit salariaţii din sectorul IT şi angajatorii, companiile, toate aceste măsuri de la Florentin Iancu, preşedintele Sindicatului IT Timişoara.