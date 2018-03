Am vorbit la Vocile Banatului despre modul în care se face politică în România, şi am făcut asta prin prisma unor evenimente recente: am discutat despre ce s-a întâmplat la congresul Partidului Social-Democrat şi am discutat despre ”politica parului”, aluzie, bineînţeles, la recomandările pe care le-au primit liberalii de la liderul lor de partid, de la Ludovic Orban – despre cum se face opoziţie în România, în stradă sau în Parlament, dar şi despre cum se prefigurează alegerile prezidenţiale de anul viitor.

Invitat în platoul Digi24 Timişoara: Adrian Basarabă, specialist în sociologie politică - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest Timişoara.