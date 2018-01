Vocile Banatului | Declaratia 600 - amanari si controverse

Am vorbit la Vocile Banatului despre deja celebrul formular 600 – despre declaraţia pe care trebuie să o completeze românii care au obținut venituri extra-salariale, venituri din activități independente echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an, adică de peste 22 de mii 800 de lei, pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate pe care le datorează.

Am văzut că impactul pe care l-a avut această măsură i-a surprins inclusiv pe cei care au adoptat-o… Sunt multe necunoscute, atât în rândul celor care ar trebui să plătească aceste contribuţii, cât şi în rândul celor de la ANAF.

Despre această situaţie am discutat cu Ovidiu Constantin Bunget, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Timiş.