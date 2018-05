Ediţie specială, la Vocile Banatului, de 1 mai. Am abordat mai multe subiecte alături de administratorul public al Timişoarei, Robert Kristof.

În primul rând, am vorbit despre cum e să te plimbi prin parcurile din oraş sub ameninţarea căpuşelor – pentru că Timişoara nu are încă un contract de dezinsecţie, şi asta se întâmplă de mai bine de 4 ani.

Am discutat apoi despre curăţenie, despre salubrizarea oraşului şi, în acelaşi context, despre malurile canalului Bega – despre cum ştim să le valorificăm.

Şi, nu în ultimul rând, am discutat despre Timişoara, Capitală Culturală Europeană şi despre infrastructura de spectacol, de care oraşul încă nu dispune...