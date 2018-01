Am vorbit la Vocile Banatului despre mediul de afaceri şi despre investiţiile străine în România, despre cum ştim să atragem investitori, dar şi despre cum susţine statul înfiinţarea de noi afaceri şi dezvoltarea lor.

Am discutat de asemenea despre noile consilii consultative pentru antreprenoriat înfiinţate în România - cel de la Timişoara şi-a început deja activitatea şi am încercat să aflăm care va fi rolul său.

Invitaţi în platoul Digi24 - Paula-Marinela Pîrvănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, şi Adrian Păşcuţă, directorul Agenției pentru IMM-uri, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara.