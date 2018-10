Vocile Banatului | Joburile viitorului, prezentate la Timisoara

Despre joburile viitorului am vorbit la Vocile Banatului. De fapt, am încercat să aflăm ce caută „Angajatorii de TOP” la Timişoara, pentru că la Centrul Regional de Afaceri are loc, vineri şi sâmbătă, o nouă ediţie a acestui târg de carieră.

Şi ne-am propus să aflăm ce caută companiile, ce salarii şi ce beneficii oferă ele, dar şi ce îşi doresc cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Am stat de vorbă cu Maria Oprea, manager de proiect „Angajatori de TOP” Timişoara, şi cu Maria Marcovici, coordonator naţional al brandului de angajator la una dintre cele mai mari companii din România, activă pe piaţa timişoreană, o companie care dezvoltă tehnologii inteligente pentru mobilitate.

