Vocile Banatului | Mii de voluntari curata Timisul de gunoaie

Despre cum ştim să avem grijă de mediul înconjurător am vorbit la Vocile Banatului, despre Ziua Curăţeniei Naţionale, globale – noul eveniment marca „Let’s Do It, Romania!”, care se pregăteşte pentru data de 15 septembrie.

Totul se bazează pe voluntariat, suntem chemaţi să adunăm deşeurile, iar în judeţul Timiş cei care organizează acceastă campanie mizează pe câteva mii de voluntari: ar trebui să fie cea mai mare campanie de acest gen din judeţ. Şi mormane de gunoi sunt multe şi se lucrează la identificarea lor.

Despre această campanie am discutat cu Marian Duculescu, coordonator judeţean „Let’s Do It, Romania!”.

