Despre atragerea fondurilor europene am discutat la Vocile Banatului – despre cât suntem de performanţi sau cum ştim să ratăm oportunităţi, vom vedea, am încercat să facem bilanţul pentru regiunea de vest a ţării şi am discutat despre perspective.

Am vorbit şi despre riscuri. Cel mai mare - riscul să nu avem capacitatea de a pune în practică proiectele, dacă implementarea lor va începe în aceeaşi perioadă, să nu avem suficienţi constructori şi forţă de muncă.

O altă problemă – încă nu au fost depuse proiecte pe axa destinată municipiilor reşedinţă de judeţ în vestul ţării, pe Axa 4, unde sunt 150 de milioane de euro disponibili, iar dacă acest lucru nu se întâmplă până la sfârşitul anului nu este exclus ca fondurile să fie realocate.

Am discutat aşadar despre dezvoltare pe bani europeni, despre implementarea Programului Operaţional Regional, despre proiectele care ar trebui să schimbe în bine infrastructura, situaţia patrimoniului, condiţiile de locuire până la urmă.

Invitat în platoul Digi24 Timişoara - Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest.

