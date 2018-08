Un subiect de sezon, am vorbit la Vocile Banatului despre numărul mare de persoane muşcate de căpuşe. Se întâmplă, din păcate, mulţi timişoreni au ajuns la spital după ce au fost atacaţi de căpuşe.

Şi am stat de vorbă cu un medic – am încercat să aflăm cum trebuie să procedăm într-o asemenea situaţie, care este procedura standard, care sunt riscurile, ce facem în cazul în care există suspiciunea temutei boli Lyme, dacă am avut astfel de cazuri în vestul ţării şi cum sunt ele investigate şi tratate.

În direct în platoul Digi24 - Dr. Virgil Musta, medic primar boli infecţioase, Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,