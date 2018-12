Vocile Banatului | Testul Opozitiei, revocarea lui Liviu Dragnea

Există vreo incertitudine cu privire la cine conduce Camera Deputaţilor? A fost într-adevăr spulberată majoritatea PSD-ALDE, cum a decretat Opoziţia?

Despre episodul la care am asistat recent în Parlamentul României şi despre priorităţile aleşilor noştri am vorbit la Vocile Banatului, despre actuala majoritate parlamentară şi încercarea Opoziţiei de a-l debarca din funcţie pe Liviu Dragnea, de la şefia Camerei Deputaţilor – ce şanse de reuşită are demersul când Puterea face regulile.

Şi am discutat şi despre cum ne afectează toate aceste lucuri, cum afectează ele procesul de guvernare.

Invitat în platoul Digi24 Timişoara - Radu Nicosevici, preşedintele Academiei de Advocacy.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,