Vocile Banatului | Timisoara, capitala culturala europeana - incepe faza de actiune

Despre paşii pe care îi face Timişoara spre 2021 am vorbit la Vocile Banatului. Am tras linie, am discutat despre ce a însemnat proiectul „Timişoara – capitală culturală europeană” în 2018 şi mai ales despre cum arată programul cultural al anului 2019.

Am vorbit despre modul în care avansează lucrurile, despre planuri, dar şi despre probleme financiare și critici.

Invitată în platoul Digi24 Timișoara - Simona Neumann, directorul executiv al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană.

