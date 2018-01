E început de an, aşa că am încercat să aflăm, la Vocile Banatului, ce le va rezerva anul 2018 timişorenilor - care sunt priorităţile administraţiei locale şi ce schimbări va aduce acest an, ce şantiere încep sau se încheie, pentru că sunt şi lucrări care trenează sau care sunt aşteptate de ani buni.

Am discutat despre infrastructură şi transport, despre reparaţii şi investiţii în drumuri, şcoli şi spitale, despre ce face Primăria Timişoara pentru a atrage bani europeni şi nu în ultimul rând despre proiectul „Timişoara – Capitală Culturală Europeană 2021”.

Invitat în platoul Digi24 – viceprimarul Dan Diaconu.