Vocile Banatului | Timisoara risca sa ramana fara Stadionul Dan Paltinisanu. CJT vrea sa-l inchida

Am vorbit la Vocile Banatului despre cum se împart banii în judeţul Timiş anul acesta, pentru că bugetul a fost aprobat, ştim care sunt priorităţile în 2018. Despre ele am discutat, despre componenta socială, despre drumurile moderne pe care ni le dorim – când vor începe lucrările cu finanţare de la Guvern sau pe bani europeni, dar şi despre câteva obiective importante care se află într-o stare proastă şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, cum ar fi Castelul Huniade sau Stadionul „Dan Păltinişanu”.

Conducerea CJ Timiş vrea să pună lacătul de stadion, după ce tribunele au început să se surpe, iar peluza sud şi alte sectoare din jur au fost deja închise. Reprezentanţii administraţiei judeţene spun că nu se justifică realizarea unor reparaţii acolo, ţinând cont de starea în care se află arena, care ar putea fi închisă în cursul verii.

La Castelul Huniade nu s-a depăşit încă blocajul, am încercat să aflăm dacă acest monument istoric mai poate fi salvat...

În direct în platoul Digi24, cu Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.