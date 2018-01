Am vorbit la Vocile Banatului despre situaţia Societăţii de Transport Public din Timişoara, despre fosta RATT. Am încercat să aflăm ce se întâmplă acolo cu plata salariilor, pentru că sunt restanţe, iar angajaţii au ameninţat cu greva, şi am vorbit despre nemulţumirile călătorilor, care au dat nota 6 transportului public din Timişoara.

Am încercat, de asemenea, să aflăm şi de ce se tot strică noile tramvaie Armonia, tramvaiele reabilitate, şi cum sună viitorul acestei societăţi, în contextul în care acolo sunt anunţate „schimbări manageriale”.

În direct în platoul Digi24 Timişoara, cu Nicolae Bitea, directorul adjunct al societăţii.