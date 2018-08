Vocile Clujului - 800 000 de români nu mai vor lideri penali

Peste 800 000 de persoane au semnat pentru initiativa "Fara penali in functii publice" initiata de USR. Teoretic, vom avea un referendum care vizeaza modificarea Constitutiei pentru ca masura sa se aplice. Practic, chiar daca va fi cvorum si majoritatea va vota "pentru", nu avem nicio garantie ca persoanele condamnate nu vor mai putea sa acceada in functii publice. Precedentul exista: Referendumul din 2009 pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari a fost demult uitat. Despre campania "Fara penali in functii publice" aflam mai multe la Vocile Clujului de la deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, si de la o voluntara implicata in campania de strangere de semnaturi, Bianca Toth.

Etichete:

,

,