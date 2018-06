Vocile Clujului - Bolile sistemului de sănătate

Lista medicamentelor compensate si gratuite de care beneficiază asigurații a fost completata prin hotarare de guvern cu încă 19 noi denumiri comune internaționale. Este vorba de medicamente inovative asteptate de multi pacienti cu afecțiuni foarte grave. Procedura a fost una anevoioasa, spre disperarea pacientilor. Unele medicamente au fost aprobate in Romania si dupa un an de la comercializarea lor in alte tari ale UE. Analizam acest subiect la Vocile Clujului cu deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, care este si vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.