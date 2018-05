Un start up IT din Cluj scrie viitorul: a creat un sistem de control la distanţă al roboţilor personali. Ideea este deja sprijinita de un investitor din China insa si companii din Statele Unite sunt tentate sa se implice financiar. Cofondatorul start up-ului, Alexandru But, spune povestea Brainy Ant in emisiunea Vocile Clujului moderata de Raul Chis.