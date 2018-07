Vocile Clujului - Ce cumparaturi fac romanii online

Comertul online este in plina expansiune in Romania. Clientii pot cumpara orice de pe rafturile virtuale si, mai ales, de oriunde, cele mai importante criterii fiind pretul, calitatea si viteza de livrare. Exista insa si comercianti mai conservatori care nu s-au adaptat acestui trend si prefera sa vanda exclusiv in magazin. Ce au ei de pierdut si cum se va dezolta comertul online in urmatorii ani sunt doar doua dintre intrebarile la care va raspunde invitatul lui Raul Chis la Vocile Clujului. Alexandru Rusu are peste 20 ani de experiență ca antreprenor, executiv senior și membru în board-ul unor mari companii multinationale. Buna ziua.