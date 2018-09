Vocile Clujului - Ce pregateste opozitia in contextul disensiunilor din PSD

Pica sau nu Dragnea? Este intrebarea zilei. Comitetul Executiv al PSD nu a oferit inca un raspuns. Acest for intrunit in sedinta are pe masa scrisoarea unor dizidenti importanti ai partidului - Gabriela Firea, Adrian Tutuianu, Paul Stanescu care alaturi de mai multe organizatii cer demisia imediata a presedintelui social democrat. E pentru prima data in istoria PSD cand liderul e contestat public de proprii camarazi. Analizam subiectul cu Vasile-Cristian Lungu, senator, presedinte PMP Cluj, si cu Emanuel Ungureanu, deputat USR Cluj.