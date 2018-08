Sarbatorim centenarul cu gaze si bastoane. La 6 zile de la actiunea in forta a jandarmilor impotriva protestatarilor din Piata Victoriei, nici un lider PSD nu pare cuprins de remuscari. Niciun lider social democrat nu si-a exprimat compasiunea fata de romanii batuti si gazati fara vreun motiv. Par sa aiba mai degraba sentimentul datoriei implinite. Mai ales ministrul de Interne, Carmen Dan, care a si declarat ca nu are nimic sa-si reproseze. Despre aceste evenimente si despre implicatiile lor vorbeste la Vocile Clujului conf. dr. Adrian Papahagi, fost consilier in MAE.

