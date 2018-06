Vocile Clujului - Condamnaţi în lipsă

Sentință definitivă în dosarul Gala Bute: Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de închisoare cu executare, iar Rudel Obreja la cinci ani de închisoare. Doar ca Elena Udrea nu va fi incarcerata prea curand deoarece se afla in Costa Rica, alaturi de fosta sefa a procurorilor anti mafia Alina Bica, si ea judecata pentru fapte de coruptie. Politicieni sau magnati, si alti romani judecati pentru coruptie au strans suficient capital in speranta ca-si vor continua viata in tihna in tari exotice care nu au tratat de extradare cu Romania. De exemplu, fostul primar Radu Mazare, care e in Madagascar. Analizam aceste ultime evenimente dar si altele la fel de importante cu presedintele Asociatiei Profesionistilor din Presa Cluj, Remus Florescu.