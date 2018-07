Vocile Clujului - Cum a fost ajutat PSD de UDMR

Care a fost rolul UDMR in procesul legislativ care a dat tarii noul si controversatul Cod Penal? Proiectul a fost adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 2 voturi peste limita. UDMR s-a abtinut de la vot, iar acest lucru a ajutat PSD. In Senat, alesii Uniunii au asigurat cvorumul necesar, o alta forma discreta de ajutor acordata lui Dragnea si Tariceanu. Astfel de jocuri ale UDMR in favoarea PSD, unele de culise, altele făţişe, l-au determinat pe fostul parlamentar Eckstein Kovacs Peter să demisoneze din UDMR. El a venit la Vocile Clujului pentru a comenta ultiumele evenimente politice.

