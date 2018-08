Vocile Clujului - Cum se schimba Romania

Jandarmeriada din 10 august si Romania scindata in epoca Dragnea au fost subiect de reportaj la ARD,

televiziunea publica germana. Jurnalistii straini remarca faptul ca desi e in centrul unor scandaluri

de coruptie, Dragnea conduce totusi o tara. In acelasi timp, campania Fara penali in functii publice a strans peste un milion de semnaturi. Va putea fi implementata aceasta masura in viitorul apropiat? Invitatul lui Raul Chis, analistul politic Cristian Ivaneş

comenteaza la Vocile Clujului aceste subiecte.

