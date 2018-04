Ministerul pentru Mediul de Afaceri a anuntat ca in cadrul programului Start-Up Nation si-au primit banii doar aproximatv 1.200 de firme din cele 8.400 declarate castigatoare in anul 2017 . Si aceasta, in conditiile in care ar urma ca in mai sa fie lansat un nou concurs de proiecte. Despre acest subiect a discutat Raul Chis la emisiunea Vocile Clujului cu consultantul in finantari europene si guvernamentale Dan Sicobean.