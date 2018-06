Primaria are o misiune dificila. Trebuie sa gaseasca solutii pentru decongestionarea traficului auto, intr-un Cluj aflat in plina dezvoltare. Ce proiecte sunt in lucru in acest sens si ce strategie are primaria pentru urmatorii 10 ani? Sunt intrebarile la care raspunde viceprimarul Dan Tarcea, invitatul lui Raul Chis la emisiunea Vocile Clujului.