Vocile Clujului - Jazz in The Park, 21 iunie - 1 iulie la Cluj

Juan de Marcos and Afro Cuban All Stars este trupa care va canta la Cluj in deschiderea Jazz in The Park. Festivalul debuteaza pe 21 iunie si aduce muzica de gen in spatiiile cele mai indragite de clujeni: Parcul Central si pe malul raului Somes dar si in alte locuri. Invitata la Vocile Clujului, emisiunea moderata de Raul Chis, este Corina Brândușan, Pr Manager la organizatia Fapte, cea care aduce Jazz in The Park in oras.