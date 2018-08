Vocile Clujului - Protestatari din diaspora la Bucuresti: "Amu-i bai"

Mitingul diasporei aflat in plina desfasurare la Bucuresti are o puternica valoare simbolica. Romanii alungati din tara de saracie si lipsa de perspective vin sa sustina ceea ce a castigat Romania in ultimii doi ani: trezirea constiintei civice. Analizam ceea ce se intampla la Bucuresti si in tara cu jurnalistul Claudiu Pădurean si cu fostul membru CNA Valentin Jucan.

