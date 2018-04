Protestele se tin lant in sistemul de sanatate: unii angajati au primit recent salarii dublate, in timp ce altii au constatat cu stupoare ca le-au scazut lefurile chiar si cu 2000 de lei. Este efectul noii legi a salarizarii si a noului regulament al sporurilor. Confuzia si revolta sunt in crestere, astfel incat salariatii din sistem pregatesc o greva generala. Analizam subiectul la Vocile Clujului cu presedintele Sanitas Cluj, Stefan Roman.