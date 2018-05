Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Transilvania are un nou presedinte: doamna Daniela Maier. Ea este cunoscuta publicului larg ca initiator al proiectului Scena Urbana, care presupune organizarea de evenimente in locuri mai putin puse in valoare, cum ar fi Cetatuia, Gara sau Cimitirul Central. Daniela Maier este invitata emisiunii Vocile Clujului moderata de Raul Chis.