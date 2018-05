A aparut o noua oportunitate de business pentru cei care au o idee de afacere dar nu au finantarea necesara. Este vorba de Programul Romania Start Up Plus. Banii vin de la Uniunea Europeana si de la Guvern, urmand sa fie impartiti celor mai convingatori antreprenori. Unul dintre consortiile implicate in program are astazi doua reprezentante la Vocile Clujului: Raluca Frîncu, manager proiect, si Sorana Olaru-Zăinescu, coordonator informare proiect.