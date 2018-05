Sistemul de sanatate este complet bulversat. Nu doar din cauza inechitatilor salariale care au scos recent 10 000 de oameni in strada, ci si pentru ca se incearca o delimitare, mai timida deocamdata, intre sectorul public si cel privat. Cu alte cuvinte, e foarte posibil ca in curand sa li se ceara medicilor sa aleaga intre munca la stat si cea in sectorul comercial. Analizam situatia cu deputatul USR De Cluj Emanuel Ungureanu si cu liderul Sanitas Cluj, Stefan Roman