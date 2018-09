Vocile Clujului - Străzi smart la Cluj

Clujul devine de la un an la altul un reper pe harta implicarii societatii civile in administrarea orasului. Avem implementat inca de anul trecut primul proces de bugetare participativa din tara - adica o parte din banii de la buget sunt alocati pe proiecte gandite de clujeni. Pe urma, a fost creat si un centru de inovare si imaginatie civica, care ii invita pe louitori sa se implice in diverse dezbateri urbanistice si nu numai. Despre aceste subiecte vorbim la Vocile Clujului cu seful Directiei dezvoltare locala din Primaria Cluj, Ovidiu Campean.