Vocile Clujului - Toamnă politică fierbinte. Pe cine sustine UDMR?

Buturuga mica rastoarna carul mare. Acesta ar puta fi rolul UDMR in noua sesiune parlamentara. Sunt multe proiecte politice fierbinti pe agenda partidelor insa si in atentia diverselor grupuri civice care au protestat in strada in ultima vreme. Putem sa ne gandim la noile coduri penale sau chiar la initierea unui referendum pentru introducerea in Constitutie a prevederii "Fara penali in functii publice". Discutam aceste subiecte la emisiunea Vocile Clujului cu presedintele UDMR Cluj, deputatul Csomo Botond.

