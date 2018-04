Vocile Clujului - UBB: Suntem pedepsiti pentru performanta

Universitatile de elita ale Romaniei, printre care si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj au fost anuntate de catre Ministerul Educatiei ca vor pierde sute de locuri bugetate in urmatorul an universitar si implicit milioane de euro. Aceasta, in timp ce institutii de invatamant mai slab cotate se pot lauda cu o suplimentare a locurilor la nivel de licenta, master si doctorat. Conducerea UBB e gata sa declanseze o greva generala daca Ministerul de resort nu va reveni asupra deciziei. Despre aceasta situatie a vorbit la emisiunea Vocile Clujului, moderata de Raul Chis, profesorul universitar doctor Daniel David, care este unul dintre prorectorii UBB.