Vociloe Clujului - România, prinsă în încleştarea SUA-UE

Legile justitiei au semanat discordia in Romania, iar in conflict au fost atrenati atat actori politici cat si exponenti ai societatii civile dar mai ales institutii. Contextul geopolitic in care au loc aceste tensiuni este extrem de nefericit. Suntem in plin razboi comercial Statele Unite -UE iar Uniunea Europeana e in proces de reinventare. O analiza pe subiect face la Vocile Clujului Valentin Naumescu, profesor la Facultatea de Studii Europene din UBB.