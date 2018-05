VERIDICE. Ce presupune impozitarea PFA

Daca in ultimele 2 emisiuni am analizat care sunt criteriile pe care sa le avem in vedere cand vrem sa alegem regimul fiscal de firma platitoare de impozit pe profit sau de microintreprindere, astazi revenim la intrebarea iniţială: Care este insa situatia cand una dintre optiuni este sa ne organizam ca PFA?

Daca in ultimele 2 emisiuni am analizat care sunt criteriile pe care sa le avem in vedere cand vrem sa alegem regimul fiscal de firma platitoare de impozit pe profit sau de microintreprindere, astazi revenim la intrebarea iniţială: Care este insa situatia cand una dintre optiuni este sa ne organizam ca PFA?

In primul rand trebuie sa ne informam la oficiul national al registrului comertului care sunt conditiile de a infiinta o PFA si daca nu exista prevederi explicite in reglementarea profesiei pe care o exercitam si careia vrem sa ii asociem o forma de organizare, care sa ne permita inregistrarea directa la Administratia Finaniara ca PFI.

In al doilea rand ar trebui sa stim urmatoarele despre acest regim fiscal: Impozitul se plateste asupra veniturilor nete respectiv asupra rezultatului obtinut prin deducerea cheltuielilor deductibile din veniturile totale obtinute.

Nu exista precizari foarte clare ce inseamna cheltuieli deductibile astfel incat nu de putine ori aceasta clasificare se afla la bunul plac al organului fiscal care controleaza. Iar de regula, controlul are loc dupa ce impozitul a fost platit prin urmare exista riscul recalcularii acestuia si de aici de plata a unor majorari si penalitati de intarziere. Regimul contabil este simplificat fata de cel al firmelor (acea contabilitate in partida simpla) care are ca principal avantaj modul de acces si utilizare al banilor, neexistand notiunea de dividend. Cotele de impozit au fost discutate îndelung, avand in vedere ca pe langa impozitul pe venit se calculeaza si contributiile la asgurarile sociale. Pana in acest an impozitul se platea pe baza datelor anticipate iar regularizarea se realiza la sfarsitul anului urmator. Un avantaj si un dezavantaj in acelasi timp. Cei care ati primit deciziile de regularizare cu sume de platit intelegeti ce inseamna acest dezavantaj.

In prezent, cu noua declaratie, proaspat aparuta, este inca destul de neclar ce e de facut. Comparatia deci dintre PFA sau SRL nu este atat de facila pentru ca nu se compara doua lucruri neaparat identice.

In emisiunea viitoare vom prezenta intrebarile la care trebuie sa isi raspunda cei interesati pentru a-si face calculele necesare, astfel incat comparatia intre PFA sau SRL sa capete un sens mai concret.