VERIDICE. Cum se poate retrage un antreprenor

Saptamana trecuta am discutat despre variantele posibile in situatia retragerii din activitate a unui antreprenor. Dupa cum am vazut, posibilitatile de retragere sunt variate si niciuna nu este simpla si nu vine de la sine.

Prin urmare, exceptand situatiile nedorite de retragere din motive imprevizibile (ex accidente sau alte motive de sanatate sau chiar deces) in celelalte situatii, momentul si demersurile de transfer al afacerii ar trebui sa fie "sub controlul" antreprenorului. In aceasta situatie, va recomand tuturor antreprenrilor sa va puneti intrebarea daca afacerea pe care o aveti, este pregatita sa functioneze si fara aportul dumneavoastra nemijlocit.

In urma acestei analize, pot fi constientizate zona sau zonele care trebuie consolidate si faptul ca afacerea beneficiaza de reguli clare, care sa ii asigure continuitatea. Cu alte cuvinte, daca aceste reguli nu exista, primul pas al pregatirii pentru retragere trebuie sa il reprezinte asigurarea transferului de la un business condus dupa instinct la unul condus dupa reguli.

Maniera in care se realizeaza acest lucru, depinde de la afacere la afacere. Primul pas consta insa in a constientiza nevoia pregatirii pentru retragere si apoi, fara nici o presiune, de a urma pasii necesari asigurarii unei retrageri avantajoase atat pentru antreprenori cat si pentru desfasurarea in viitor a afacerii din care tocmai se va retrage.

Printre domeniile care necesita reguli, gasim: structura de conducere executiva, consiliul de administratie, audit intern si extern, criterii de selectie a personalului, politici de promovare etc.

Odata ce aceste domenii vor beneficia de reguli cunoscute de catre intreaga organizatie, se va putea decide care va fi strategia de retragere si care dintre variantele posibile (vanzarea catre terti, preluarea de catre familie, preluarea de catre ceilalti actionari sau management, o posibila fuziune sau de ce nu listarea la bursa) este cea mai potrivita.

Va doresc sa gasiti calea cea mai potrivita pentru dumneavoastra si sa stabiliti punctul de start, astfel incat sa va asigure implementarea unei operatiuni de retragere de succes!

