Veridice. Informaţii importante din zona profesiilor liberale

A infiinta un SRL este destul de simplu, iar odata infiintat apare discutia legata de optiunea de a fi microintreprindere sau o entitate platitoare de impozit pe profit. Practic pana la o cifra de afaceri de 1.000.000 euro, pentru majoritatea firmelor conform legislatiei actuale (existand si cateva obiecte de activitate exceptate de la aceasta regula), regimul fiscal este de microintreprindere, adica de plata a unui impozit de 1% sau 3% asupra cifrei de afaceri. Nivelul profitului nu conteaza in acest caz.

Cota de 1% sau 3% este determinata de numarul de salariati ai respectivei firme. Mai exact: pentru mai mult de un angajat cota de impozit este de 1% iar pentru niciun angajat cota de impozit este de 3%.

Daca luam in calcul exemplul nostru din editiile anterioare si consideram ca avem o firma cu un salariat, impozitul pe venit in cazul clasificarii ca microintreprindere este de 1000 lei/an iar in cazul inexistentei vreunui salariat impozitul devine 3000 lei/an. Este mult, este putin? Ar trebui sa comparam cu cat ar fi impozitul daca nu am aplica regimul de microintrepindere ci am aplica regimul fiscal de firma platitoare de impozit pe profit.

Sa presupunem ca indeplinim conditiile pentru aceasta ipoteza si luand in calcul tot cifrele din exemplul nostru, aplicand o cota de impozit pe profit de 16% asupra profitului de 30.000 lei rezulta un impozit pe profit de 4.800 lei. Rezulta evident ca, indiferent de numarul de salariati, este mai eficient din punct de vedere fiscal regimul de microintreprindere.

Ce se intampla insa daca profitul este de doar 10.000 lei. Ce rezultate obtinem la calculele de mai sus? Este posibil sa optam daca vrem microintreprindere sau firma platitoare de impozit pe profit? La aceste intrebari vom raspunde in emisiunea urmatoare. Pana atunci regasiti cele expuse in aceasta editie si in textul de pe pagina de Facebook a emisiunii.