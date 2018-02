Vlad Petreanu: „Nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că raportul lui Toader are accente ridicole”

Jurnaliștii Vlad Petreanu, Lucian Mândruță și Cătălin Striblea au fost invitați, marți seara, la Jurnalul de Seară, unde au comentat decizia CSM de a da aviz negativ pentru revocarea procurorului-șef al DNA și au analizat variantele pe care le are la îndemână președintele Klaus Iohannis pentru a pune capăt acestui conflict instituțional.

Cosmin Prelipceanu: Poate sau nu președintele să refuze cererea ministrului Justiției?

Vlad Petreanu, jurnalist Europa FM: Cred că facem o greșeală discutând despre aspectele tehnice. Acesta este un joc politic. Chiar și atacul declanșat de ministrul Justiției împotriva lui Kovesi este un atac politic. Dacă era o evaluare tehnică și corectă, ar fi avut o discuție cu ea înainte. Suntem deja în pregătirea alegerilor, iar pentru partide e important să existe ținte.

Lucian Mândruță, jurnalist DigiFM: Ministrul Justiției e un foarte bun culegător de folclor. Ce face cetățeanul ăsta? Știe că pentru poporul care a votat partidul care l-a adus pe el la putere este un basm: ai Făt-Frumos și Balaurul. Trebuie salvat și cineva. Ileana Cosânzeana este poporul nostru. Doar că are o mică problemă: nu poate fi salvată de lipsa de bunăstare. Lor le trebuie de acum încolo un balaur cu care să se bată până la alegeri. Dacă ar pleca acum Kovesi, ar fi ca și când ar muri Soros. Catastrofă națională pentru toată propaganda estului. Acesta este începutul campaniei contra lui Iohannis.

Cătălin Striblea, jurnalist DigiFM: E o bătălie politică. Domnul Toader știa ce decizie va da CSM. Era bătălia percepțiilor. Nu s-a putut abține să nu voteze. Cine știe, poate câștiga cu un vot. Toader mai face ceva, mult mai periculos: domnul Toader nu ni se adresează numai nouă, ci și procurorilor și judecătorilor. Oamenii aceștia știu să citească printre rânduri, mesajele din interior. Multă lume se va uita și se va întreba: dacă un om atât de puternic precum Kovesi pățește lucrurile astea, un procuror mai mic supus la presiuni ce poate păți? Nu cumva acesta este mesajul transmis de Toader?

Cosmin Prelipceanu: Rechizitoriul domnului Toader a părut o revistă a presei. Lipsea ceva. Lipsea acuzația că ce se întâmplă la DNA este un spectacol cu cătușe în fața camerelor.

Vlad Petreanu: E o altă acuzație clasică din panoplia propagandei. Când se modifică legile Justiției printr-o procedură total netransparentă și agresivă...avem o scrisoare publică semnată de 4.000 de magistrați. Avem o reacție de opoziție la această consipirație permanentă de a pune mana pe stat și de a-l transforma într-o feudă.

Nu are rezultate până când are rezultate. Efortul ăsta de ne întoarce într-o România fără standarde e o conspirație permanentă, cu diverse vârfuri. Primul vârf mare a fost marțea neagră. Oamenii aceștia învață de la un atac la altul. Decoamdată rezistă. Rezistența e o datorie patriotică. E o consipirație. Uitați-vă cum au ajuns să fie împărțite funcțiile care dau acces la banul public, criteriile de competență nici nu se mai discută. Singurul criteriu pentru promovare și acces e loialitatea față de stăpân. Nici măcar nu mai e vorba de conflicte directe aici. Ecaterina Andronescu, chiar și Codrin Stefănescu, care s-a trezit că vorbește mult și rău. De unde până atunci era prieten cu Dragnea.

Lucian Mândruță: Există o generație care a intrat, cu această ocazie, în politică. Am fost și eu surprins. Generația gaming. Ieri am găsit un mesaj în care se discuta performanța doamnei Kovesi și cea a lui Tudorel Toader. Și apare unul și zice: i-a dat daună totală, limbaj mai de cartier, astea-s galeriile. Apoi vine altul: nu, mă, i-a mai lăsat 1% la sănătate. Ăsta e limbaj de gaming. Și a urmat o întreagă discuție: dacă face „respawn” la Iași? Asta e ceva nou. Până acum au stat cu ochii în calculator, în telefon. Cred că generația asta o să le facă o surpriză în alegerile care vin.

Cătălin Striblea: Eu nu sunt optimist, pentru că povestea asta nu se încheie aici. Domnul Dragnea va presa în continuare, domnul Toader va presa, domnul Iohannis va fi cum e el: foarte mândru că va lua al doilea mandat fără să facă mare lucru, ca și cum România asta nu ar fi tulburată și nu i s-ar da la rădăcină în fiecare zi. Pentru că povestea asta e una singură. Oamenii ăștia și-au creat un sistem prin care ocupă treptat toate pârghiile și instituțiile de stat. Ei au creat un mit că serviciile sunt rele, probabil că și legea serviciilor va fi schimbată. Asta e o bătălie pe termen lung, nu numai în România. Uitați-vă la Ungaria, la Polonia.

Poate în Ungaria și Polonia au politicieni de nivel mai înalt, care au citit o carte. Că aici avem doar o combinație de ticăloșie, hoție și prostie. Aia e marea problemă a clasei politice românești. Există o singură parte bună în demersul lui Tudorel Toader: a te așeza pe scaunul acela de judecător sau procuror este o responsabilitate uriașă pentru fiecare dintre ei. A te crede Dumnezeu când te așezi pe acel scaun și a proceda în consecință, având în mână o putere discreționară, este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face.

Vlad Petreanu: Foamea dă de-a dreptul, în momentul în care inflația o să decoleze, ratele vor crește, prețurile vor fi mai mari. Nu știu cât va putea discursul ăsta de atac veșnic asupra justiției să acopere problemele zilnice. Povestea asta e doar un vector de atac în eforturi mai mari și mai îndelungate. Ideea să fie intretinuta razboiului permanent, pe diferite cai în diferite forme: acesta e dușmanul, pe el ne concentrăm.

Cosmin Prelipceanu: Ce va face președintele?

Vlad Petreanu: Președintele a fost surpinzător de câteva ori. Dânsul a declarat că se va gândi bine dacă va veni vorba de un nou guvern PSD și s-a gândit 10 minute. Dacă e consecvent, refuză revocarea. Acum are și votul CSM. Ar trebui să închidă discuția, în condițiile unei dezbateri oneste. Dacă ministrul Justiției ar fi fost onest, ar fi discutat cu persoana evaluată. Nu pare să fie onest. Nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că raportul său de evaluare are și accente ridicole pe alocuri.

Cătălin Striblea: Știm ce va face: ce e necesar pentru un nou mandat. Are o decizie deja luată. Gestul de a o demite pe Kovesi este unul politic. Este un funcționar sprijinit de toate organismele internaționale. Iohannis are și el nevoie de dușmanii săi. Electoral, dacă nu o demite, are de câștigat.

Cosmin Prelipceanu: Vă îndoiți că Dragnea va candida la președinție?

Vlad Petreanu: Dragnea are o imagine foarte proastă și o cotă de neîncredere ridicată. E mult sub nivelul partidului. PSD va fi tentat să ia în calcul posibilitatea unei candidaturi independente, cum a fost Sorin Oprescu, sau poate dintr-un partid aliat.

Cătălin Striblea: Ce ziceți de al treilea președinte: domnul Tăriceanu. Și doamna Firea cred că se pregătește pentru așa ceva.

Vlad Petreanu: Avem acest paradox în care omul care ajunge în funcție cu cel mai mare număr de voturi în România ajunge să fie o decorațiune pe un perete. Va trebui făcută o reformă constituțională. Poate e momentul să îi dăm mai multă autoritate președintelui.

Cătălin Striblea: Iohannis are, în momentul acesta, niște puteri, Traian Băsescu le-a folosit. În primul rând, are puterea de a comunica, iar mie domnul Iohannis îmi lasă impresia că nu comunică în interesul public. În tot acest timp se întâmplă atât de multe lucruri.