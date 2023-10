Companiile acordă angajaților beneficii echivalente cu un al 13-lea salariu, prin intermediul abonamentelor medicale

Abonamentele medicale au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani pentru angajații din România, iar impactul pozitiv al acestora este important atât pentru forța de muncă, dar și pentru companii. Oferite ca parte din beneficiile extra-salariale, abonamentele medicale reprezintă un instrument prin care companiile motivează și loializează.

Angajatorii au înțeles că într-un mediu din ce în ce mai competitiv, aceste beneficii de sănătate au un impact pozitiv asupra culturii organizationale și, implicit, în succesul companiei pe termen lung. Accesul facil la servicii medicale de calitate nu doar protejează sănătatea și bunăstarea angajaților, ci poate și să reducă absenteismul legat de probleme de sănătate. În medie, un angajat poate să economisească într-un an echivalentul unui salariu minim brut pe economie, 3.500 lei, în servicii medicale #peabonament, valoare egală chiar și cu al 13-lea salariu în companie.

Economiile #peabonament pot ajunge la sume de până la 10.000 lei pe an

În contextul modificărilor fiscale care pun o presiune destul de mare pe companii, investițiile în beneficiile angajaților pot părea o provocare financiară. Cu toate acestea, dincolo de efectele imediate asupra bugetelor din organizații, anumite măsuri, ca oferirea de abonamente medicale, pot aduce beneficii semnificative pentru menținerea unei forțe de muncă sănătoase și motivate. Conform datelor REGINA MARIA, un abonat merge la medic în medie de 7 ori pe an și accesează de regulă servicii de prevenție și medicină primară pentru analize anuale, controale periodice la medicul specialist, dar și investigații de rutină. În funcție de complexitatea abonamentului pe care angajatul îl deține, acesta poate beneficia de servicii medicale, gratuite sau cu discount considerabil.

„În ultimul an, abonații REGINA MARIA au accesat 12 mil. de servicii medicale și au economisit în medie 3500 lei pe an, o sumă care reprezintă mai mult decât un salariu minim brut pe economie în România la momentul actual. Economiile, în multe cazuri, pot ajunge chiar și la sume de până la 10.000 lei pe an. Abonamentele medicale sunt o investiție în sănătate, dar și o modalitate de economisire. O consultație poate să coste cât 3 luni de abonament medical care include, gratuit sau cu discount, investigațiile recomandate anual, de prevenție, pentru care te programezi din timp la medic.”, declară Andreea Minuță, director executiv al Diviziei de abonamente REGINA MARIA.

Indiferent de locația în care se află, din țară sau din străinătate, pacienții REGINA MARIA pot vedea un medic prin intermediul Clinicii Virtuale. Din 2020, de la lansarea celei mai complexe soluţii de telemedicină de pe piaţa locală, s-au înregistrat peste 1 milion de programări efectuate în Clinica Virtuală, un record în medicina digitală.

Nevoile angajaților s-au schimbat în ultimii ani, iar companiile oferă abonamente din ce în ce mai complexe, cu mai multe servicii incluse

Ca orice abonament, și cel medical poate fi adaptat în funcție de nevoile fiecărui angajat în parte, iar din acest punct de vedere angajatorii pot negocia diverse extra beneficii care să deservească nevoii fiecărui angajat în parte.

Dacă în trecut abonamentele medicale erau o formă de beneficiu extra salarial oferit în marile corporații, în ultimii 3 ani, numărul companiilor mici și mijlocii (IMM) care oferă servicii de sănătate angajaților, sub formă de abonamente medicale, s-a triplat. Prevenția medicală este la fel de importantă pentru orice angajat, indiferent că lucrează într-o companie internațională sau într-un IMM.

Atât în companiile mari, cât și în companiile mici și mijlocii sunt preferate abonamentele complexe, cu beneficii de sănătate multiple, care includ o gamă largă de servicii și care răspund nevoilor în schimbare ale angajaților. Printre serviciile adiționale preferate se numără psihoterapia, serviciile de stomatologie și programele de wellbeing, cum ar fi Corporate Sano.

„Observăm o creștere de 300% pentru servicii psihoterapie față de perioada pre-pandemică, iar numărul abonaților REGINA MARIA, care beneficiază de ședințe de psihoterapie acoperite de companii, s-a dublat față de anul trecut.”, menționează Andreea Minuță, director executiv al Diviziei de abonamente REGINA MARIA.

Datele confirmă faptul că organizațiile ajută angajații să economisească, alegând să promoveze o abordare holistică a sănătății angajaților, cu investiții constante în construirea unui mediu de lucru sănătos și productiv care să ajute angajații să se mențină motivați și sănătoși.