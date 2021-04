Medicina extraordinară practicată zi de zi plasează Spitalul Băneasa pe harta spitalelor de referință a cazurilor complexe din Europa

Dotările secției de terapie intensivă neonatală, performanța medicală remarcabilă a echipei multidisciplinare și acreditarea internațională pentru calitate și siguranță plasează Spitalul Băneasa pe harta spitalelor de referință a cazurilor complexe din Europa.

Interviu cu Tudor Panu, Director General Spital Băneasa

Cum se poziționează Spitalul Băneasa față de alte spitale private din România?

Tudor Panu: Spitalul Băneasa este primul și singurul spital de obstetrică-ginecologie din România care a primit acreditare JCI, adică «medalia de aur» pentru îngrijirea și siguranța pacienților. Această acreditare ne plasează pe o hartă internațională, nu doar națională și ne diferențiază de toate celelelate spitale prin procesele și procedurile extraordinare de siguranță impuse de această organizație, pe care echipa noastră le practică în toată activitatea, pe tot parcursul tratării unui pacient.

Ce presupune acreditarea internațională pentru calitatea îngrijirii și siguranța pacientului?

Tudor Panu: JCI (Joint Commission International) este o organizație americană care reprezintă cel mai înalt standard internațional în sistemul de sănătate la nivel mondial. A câștigat inclusiv respectul Organizației Mondiale a Sănătății, fiind cea mai prestigioasă organizație care impune standardul pentru grija și siguranța pacientului în toată lumea și evaluează cu rigurozitate conformitatea cu acesta.

În Spitalul Băneasa sunt 285 de standarde și 1.160 de proceduri măsurabile în acest proces de siguranță, pe lângă cele uzuale. Toate au menirea să reducă riscurile și să asigure cea mai bună îngrijire pe care o poate primi un pacient. Dar ca să nu rămânem într-o zonă tehnică, pentru că ele pot să nu fie la vedere pentru pacient, ce este de reținut este că tot ce stă în spatele activității din Spitalul Băneasa are această bază, cu totul unică în România. Și tocmai acest antrenament pe care noi îl avem încă din 2014 ne-a permis ca la începutul pandemiei de coronavirus să ne adaptăm toate circuitele și să aplicăm extra măsuri de siguranță în timp record și cu cele mai bune rezultate. În toată perioada stării de urgență nu am avut niciun pacient și niciun membru al personalului medical sau non medical infectat cu COVID.

Maternitatea Băneasa este considerată cea mai bună maternitate din sistemul privat conform studiului IPSOS (2020) și prima alegere a medicilor ginecologi din București (GFK 2017). Ce anume o diferențiază de alte maternități din sistemul privat?

Tudor Panu: Dincolo de standardele derulării îngrijirii medicale de care vă povesteam mai sus, Spitalul Băneasa are o echipă medicală excepțională, condusă de un director medical, Dr. Hadi Rahimian, recunoscut pentru performanță și inovație medicală. Dr. Rahimian este nu doar un lider, ci și un mentor și lucrează împreună cu o echipă multidisciplinară de medici supraspecializați pe cazuistică complexă.

Spitalul dispune în toate secțiile de aparatură state of the art și asta înseamnă că avem tot ce ne trebuie să putem gestiona orice caz medical, oricât de complex.

S-au făcut multe premiere medicale, s-au salvat multe vieți, chiar și acolo unde exista doar speranță și atat. Până anul trecut, medicii chiar respectau o tradiție să se revadă cu familiile și copilașii pe care i-au salvat. Văzându-i cum cresc și știind de unde s-a plecat în lupta pentru viața lor, pot să spun și eu că asistăm la un miracol pe care acești medici îl fac posibil.

Spitalul Băneasa se bazează pe o echipă multidisciplinară pentru o îngrijire integrată a unui caz complex. Care este traseul medical al pacientului (de la diagnosticare până la o primă intervenție a unui bebeluș)?

Tudor Panu: Chiar și când vorbim de o naștere normală, fără complicații, vorbim de o întreagă echipă medicală: moașă, obstetrician, anestezist, neonatolog. Nimeni nu naște cu un singur medic, ci cu o echipă de medici și desigur și de asistente. Evident că fiecare medic comunică cu echipa lui și fiecare știe ce are de făcut, astfel încât pacientul să primească cel mai bun tratament, în timpul optim.

Când aducem în discuție un caz complex, ca de exemplu un nou născut înainte de termen, cu multiple complicații datorate prematurității, care necesită supraveghere specială, tratament și uneori chiar intervenții chirurgicale, atunci totul se desfășoară ca într-un mecanism de ceas elvețian, pentru că doar o sincronizare perfectă asigură șanse pentru pacient. Medicii discută cazul și stabilesc împreună abordarea și tratamentul, apoi fiecare își face partea lui. Cel mai mult contează ca, la final, copilul să ajungă acasă, sănătos și în siguranță la părinții lui. Uneori asta înseamnă un drum lung și anevoios, atât pentru medici, cât și pentru familie.

Premierele medicale sunt deja un marker al activității spitalului. Dați-ne câteva exemple de astfel de cazuri.

Tudor Panu: Toate intervențiile pe care dl dr. Rahimian le-a facut în premieră în trecut sunt astăzi la ordinea zilei în Centrul de Chirurgie Fetală din Spitalul Băneasa și ne bucurăm de reușitele unor tehnici care păreau desprinse din filme science-fiction acum 10 ani și care în zilele noastre au devenit uzuale și salvatoare de vieți (transfuzor tranfuzat, amniopatch, sunt toraco-amniotic pentru hidrotorax fetal etc)

Dr. Hadi Rahimian este unul dintre puținii medici din România care face intervenții intrauterine și singurul în momentul de față care face chirugie fetală. Ca să explic în termeni mai puțini tehnici, vorbim despre operații deschise asupra coloanei vertebrale a unui făt nenăscut și care, ulterior mai stă puțin în burta mamei ca să ajungă cât mai aproape de termen. E vorba de operații de spina bifida unde, datorită intervenției la timp, copiii au șanse mari la o viață cât mai normal ă.

Am în minte un caz recent cu gemeni născuți la 28 de săptămâni și puțin peste 1 kg. Fetița a mers mai greu, dar favorabil. Băiețelul însă nu dădea semne că recuperează prea bine și mergea din rău în mai rău. Sunt cred că zeci de persoane (medici și asistente) care i-au îngrijit pe acești copii timp de 4 luni și jumătate cât au stat în terapie intensivă. Lor li s-a alăturat și un doctor în biologie de la laboratorul băncii noastre de celule stem care a colaborat cu neonatologii și împreună au reușit să îl salveze și pe băiat datorită unei terapii cu celule stem facută pentru prima dată în România. Astfel de momente de colaborare aduc nu doar o satisfacție profesională formidabilă, dar și o mulțumire umană că ai reușit să salvezi o întreagă familie.

Pot să spun că echipa de neonatologie a Spitalului Băneasa reușește să facă niște lucruri fantastice pentru copiii născuți cu probleme grave sau cu prematuritate severă. Vedem o evoluție a medicinei in ultima vreme, desigur! Însă ea nu este o materie abstractă, ea este practicată de oameni și aplicată altor oameni. În cazul acesta, este aplicată unor oameni în miniatură, de câteva sute de grame uneori. Evoluția se datorează acestor medici care vor să depășească limitele existente și fac eforturi să învețe și să revoluționeze.