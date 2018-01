Paradisul exotic în care se refugiază antreprenorii și nomazii digitali din generația Millennials: „Nu am fost niciodată la fel de productiv”

Dacă îți este necunoscut termenul de „nomad digital”, s-ar putea ca acest concept să te atragă mai mult decât ai crede. Sătui de viața aglomerată din orașe, de orarul strict de la locul de muncă, dornici de aventură, călătorii și experiențe cât pentru o viață, tot mai mulți tineri aleg să lucreze pe cont propriu, remote, adică de la distanță, dintr-un loc în care au visat întotdeauna să ajungă, scrie The Fetch.

Alții petrec câteva săptămâni sau luni într-o destinație turistică, apoi pleacă în căutarea unei noi aventuri, totul în timp ce își câștigă existența lucrând în mediul digital. Fenomenul a căpătat atât de multă popularitate încât au apărut inclusiv firme care se ocupă de organizarea unor astfel de tururi prin lume.

Una dintre cele mai populare destinații este insula tropicală Bali. „Până la serviciu fac fix două minute și jumătate, printr-o pădure cu maimuțe. Nu am fost niciodată la fel de productiv cum am fost cât timp am trăit în Bali. Ai oportunitatea de a învăța yoga de la sursă, de a mânca sănătos și de a te bucura de aerul proaspăt, lucruri care sunt mai rare când locuiești la oraș. Este un loc în care oamenii vin pentru a căpăta o nouă perspectivă asupra vieții și pentru a-și recăpăta puterea de concentrare”, povestește Peter Wall, unul dintre fondatorii primului spațiu de lucru pentru „nomazii digitali” din Bali.

Supranumită „Insula Zeilor”, Bali își atrage turiștii prin climatul său tropical, stilul de viață relaxat, apropiat de natură, jungla spectaculoasă, dar și berea ieftină, preparată de localnici.

Ce câștigă cei care ajung să trăiască pe insulă, asemenea localnicilor? Energie, creativitate, imaginație și un salariu decent, după spusele multora. Costul vieții este mult mai scăzut ca în orașele europene sau cele din SUA, paradisul exotic cu care intri zilnic în contact este o adevărată hrană pentru mințile creative, iar cultura, bucătăria indoneziană și numeroasele locuri în care poți avea intimitate pentru a-ți aduna gândurile sunt avantaje de necontestat.

FOTO: Shutterstock

În Bali lucrează remote câteva sute de tineri: antreprenori, account managers, creatori de conținut. Singura condiție este ca jobul pe care îl au să nu le solicite prezența la birou. Iar spațiile de lucru amenajate în Bali sunt amenajate într-un decor relaxat de terasă, în care ești înconjurat doar de natură.

Antreprenorii care și-au început sau mutat afacerile în insula indoneziană spun că au costuri operaționale mult mai mici, iar industria IT este în plină ascensiune. „Costurile operaționale sunt mai mici decât în SUA sau Danemarca, pentru că în Europa sau America ai un cost al vieții mult mai mare. Este un loc superb, se dezvoltă rapid, în condițiile în care Indonezia este a patra țară ca număr de locuitori de pe glob. Industria tehnologiei și cea de IT crește rapid, ceea ce înseamnă că și economia va urma acelasi traseu ascendent. Avantajul este că îți poți dedica timpul construirii unui business, de la nivelul de startup, dar te poți bucura în același timp și de viață și nu trebuie să faci sacrificii din punctul acesta de vedere”, spune Andrea Loubier, cofondatoare și CEO a serviciului de e-mail Mailbird, dezvoltat pentru Windows.

Să lucrezi într-un paradis exotic, într-o țară aflată în dezvoltare, dar izolată de marile centre de business are și unele dezavantaje, însă acestea pălesc în comparație cu lucrurile pe care oamenii le au de câștigat. Organizarea bugetului, siguranța, barierele lingvistice sau culturale, precum și viteza internetului sunt neajunsuri care pot fi compensate. Iar imaginea prezentată de nomazii digitali și antreprenorii stabiliți în Bali este aceea a unui paradis care conține ingredientul secret pentru dezvoltarea creativității și a imaginației. Nu este greu de înțeles, așadar, de ce insula tropicală se află în plin proces de transformare într-un hub de business recunoscut la nivel mondial.